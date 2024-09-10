عراقجي: زيارة بزشكيان في العراق تشمل 5 مدن

ال عراقجي للفرات في أول ظهور إعلامي له منذ تسلمه المنصب: "اختيار الرئيس مسعود بزشكيان العراق كأول بلد يزوره يعكس عمق العلاقات الأخوية بيننا".

وكان مصدر رفيع المستوى في الرئاسة الإيرانيَّة أفاد اليوم بان زيارة بزشكيان ستشهد التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين البلدين في المجالات الأمنية والاقتصادية".

وكشف عراقچي، عن المدن التي سيزورها في زيارته الى العراق. وأضاف للفرات "الزيارة ستبدأ من بغداد، وتشمل البصرة وأربيل، وزيارة النجف وكربلاء على جدول الأعمال".

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