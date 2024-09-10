أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني يتوجه إلى روسيا للمشاركة في اجتماع بريكس

وغادر ممثل قائد الثورة الاسلامية وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي، إلى روسيا صباح اليوم الثلاثاء بدعوة من نظيره الروسي ونيابة عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ومن المقرر أن يعقد اجتماع مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى من الدول الأعضاء في مجموعة بريكس، بما في ذلك البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا وإيران والإمارات وإثيوبيا والسعودية، في الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر في سان بطرسبرغ، روسيا.

في هذه القمة، بالإضافة إلى اجتماع أعضاء بريكس، سيكون هناك أيضًا اجتماع مشترك بين ممثلي الدول الأعضاء في فيها وممثلي الأمن رفيعي المستوى لبعض دول الجنوب، بما في ذلك إندونيسيا وتركيا وكازاخستان وصربيا وتايلاند، بيلاروسيا، فيتنام، فنزويلا، أوزبكستان، نيكاراغوا، كوبا، جمهورية أذربيجان، البحرين، بنجلاديش، سريلانكا، موريتانيا ولاوس.

وعلى هامش هذا اللقاء، سيعقد أحمديان اجتماعات منفصلة مع بعض نظرائه، كما سيبحث أهم التطورات الإقليمية والدولية والعلاقات الثنائية في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، واعتبارات الجمهورية الإسلامية الإيرانية فيما يتعلق بالممرات والطاقة وغيرها، في اجتماع مع كبار المسؤولين الروس.

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