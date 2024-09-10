بغداد تعلن إکمال الاستعدادات لزیارة الرئیس بزشکیان

وقال وكيل وزير التجارة ستار الجابري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن” أعمال اللجنة المشتركة بين العراق وإيران انطلقت بحضور عدد من المختصين والتي ستقوم باستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بمذكرات التفاهم المتفق عليها وإعدادها بصيغتها النهائية “.

وأضاف، أن” الأربعاء المقبل سيتم توقيع الاتفاقية خلال الزيارة المرتقبة للرئيس الايراني مسعود بزشكيان الى العراق”، لافتا الى وجود” اهتمام عراقي بهذه المذكرة”.

من جانبه أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في مؤتمر صحفي أن” زيارة الرئيس الايراني الى العراق ستكون فرصة لتعميق العلاقات بين البلدين”.

وأضاف، أن” البلدين يدركان أهمية الظروف الأمنية المستقرة لاسيما على طول الحدود الفاصلة، فضلا عن المجالات الأخرى بتطوير الاقتصاد والتجارة وستكون أوليات الزيارة”.

وفي أول زيارة خارجية له منذ انتخابه في 28 يوليو/تموز الماضي، يتوجه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الأربعاء المقبل، على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع إلى بغداد، استجابة لدعوة رسمية من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الشهر الماضي.

وانطلاقا من مكانة بلاد الرافدين في سياسة بلاده، كان بزشكيان قد أكد لنظيره العراقي عبد اللطيف رشيد، الشهر الماضي، أن طهران “تولي أهمية كبيرة للعراق العظيم” وأعرب عن رغبته في زيارة العتبات المقدسة فيه، خلال أول حوار متلفز يحضره عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية.

ومن جانبه، كشف السفير الإيراني في بغداد محمد كاظم آل صادق، في تصريح لوكالة أنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) عن خطط موضوعة لتوقيع الجانبين الإيراني والعراقي عددا من مذكرات التفاهم خلال زيارة بزشكيان لبغداد، مؤكدا أن توقيعها كان على جدول أعمال زيارة رسمية كانت مقررة للرئيس الراحل إبراهيم رئيسي إلى العراق.

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