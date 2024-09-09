غروسي: مستعد للحوار مع الحكومة الايرانية الجديدة للتوصل الى نتائج حقيقية

واضاف غروسي في كلمة القاها اليوم الاثنين في اليوم الاول من الاجتماع الدوري لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه اجرى بعد الانتخابات الرئاسية الايرانية، مراسلات مع الرئيس بزشكيان واعرب فيها عن حرصه للقائه في طهران من اجل استئناف الحوار والتعاون بين الوكالة وايران.

واوضح ان الرئيس الايراني وافق على لقائه في الفرصة المناسبة قائلا "اني اشجع ايران على عقد هكذا لقاء في مستقبل ليس ببعيد لكي نتمكن من اجراء حوار بناء يفضي سريعا الى نتائج حقيقية."

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