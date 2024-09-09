الخارجية الإيرانية نفى المعلومات عن استهداف مقرات إيرانية في سوريا

وأشار إلى غضب الشعوب ضد الكيان الصهيوني بسبب جرائم الحرب الفظيعة التي يرتكبها في غزة ومؤخرا في الضفة الغربیة وقال لا شك أننا نعتبر مسألة دعم فلسطين مسؤولية أخلاقية وإنسانية، لکن محاولة الکیان الصهيوني وراء ربط أي قضية بإيران هي هروب من الواقع.

وأضاف كنعاني: إن الکیان الصهیوني قد فتح أبواب النار على نفسه بمواصلته أزمته في غزة وإصراره على عدم وقف إطلاق النار، وهذه الوتیرة لم تحقق له شيئا.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية: اعترف أحد كبار المسؤولين في الکیان الصهيوني إن هذا الکیان أقرب إلى الهزيمة منه إلى النصر.

إدانة للعدوان الصهيوني على سوريا

وأعرب كنعاني عن إدانته الشديدة للعدوان الذي شنه الکیان الصهيوني على سوريا وأضاف: إن إصرار الکیان على مواصلة جرائمه في غزة ومهاجمة أراضي الدول المجاورة يدل على أن الأعمال الإجرامية لهذا الکیان لا تقتصر على حدود فلسطين ولا حدود لهم في ارتكاب الجرائم.

وقال: على داعمي هذا الكيان التوقف عن تسليحه ودعمه، وعلى المحافل الدولية إدانة هذه التصرفات واتخاذ إجراءات رادعة جدية.

یتبع..

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