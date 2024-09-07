عراقجي: استمرار المشاورات مع أنصارالله هام بالنسبة لأمن المنطقة

وفي إشارة إلى تصاعد الصراعات في المنطقة والهجمات العسكرية الأمريكية والبريطانية على اليمن، أضاف وزير الخارجية في حكومة أنصار الله الحوثية أن موقف اليمن الداعم للشعب الفلسطيني المظلوم لن يتغير.

وشدد جمال عامر على أهمية الوثائق والاتفاقيات السابقة بين الجانبين، معربا عن أمله في تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية.

كما هنأ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي جمال عامر على تعيينه وزيرا للخارجية اليمنية وقال إن العلاقات بين إيران واليمن واستمرار المشاورات بين الجانبين بهدف المساهمة في أمن المنطقة لهما أهمية كبيرة.

وعن تقديره لمواقف الحكومة اليمنية والشعب اليمني من جرائم الحرب التي يرتكبها النظام الصهيوني في غزة، قال وزير الخارجية الإيراني: في الوقت الذي تكتفي فيه العديد من الدول بإعلان مواقفها ضد النظام الصهيوني، كانت الحكومة اليمنية والشعب اليمني مدافعين عن اضطهاد الشعب الفلسطيني.

ودعا عراقجي وزير الخارجية الحوثي لزيارة طهران من أجل مواصلة الحوار وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك في المجالين الثنائي والإقليمي.

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