العميد نقدي: سنرد حتماً على اغتیال هنیة
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قال العميد محمد رضا نقدي نائب قائد حرس الثورة الاسلامية في شؤون التنسيق إن رد بلاده على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران إسماعيل هنية في 31 يوليو/تموز الماضي "حتمي ولا شك في ذلك"، مضيفاً أن الانتقام "يجب أن يحصل في توقيت جيد ليكون مؤثراً".
واضاف العميد نقدي، في تصريح له اليوم السبت أن انتقام وعملية "الوعد الصادق 2" مؤكدان وقال: لقد أثيرت هذه القضية مرات عديدة وأكدته جهات مختلفة وليس هناك شك في ذلك.
وتابع : يجب أن تتم هذه العملية في الوقت المناسب لتكون أكثر فعالية.
وأكد: هناك أخبار سارة بالتأكيد؛ أخبرنا أصدقاءنا في أصفهان حين سألونا عما يجب عليهم فعله، بان يعدوا الحلويات وينتظروا.