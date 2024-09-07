العميد نقدي: سنرد حتماً على اغتیال هنیة

واضاف العميد نقدي، في تصريح له اليوم السبت أن انتقام وعملية "الوعد الصادق 2" مؤكدان وقال: لقد أثيرت هذه القضية مرات عديدة وأكدته جهات مختلفة وليس هناك شك في ذلك.

وتابع : يجب أن تتم هذه العملية في الوقت المناسب لتكون أكثر فعالية.

وأكد: هناك أخبار سارة بالتأكيد؛ أخبرنا أصدقاءنا في أصفهان حين سألونا عما يجب عليهم فعله، بان يعدوا الحلويات وينتظروا.

endNewsMessage1