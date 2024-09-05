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سياسة ٠٥ / ٠٩ / ٢٠٢٤ - ٢٠:٤٦:٢١

رضائي: على روسيا ازالة الغموض الذي يحيط بعلاقاتها مع إيران

في إشارة إلى السلوك المتناقض لرجال الدولة الروس فيما يتعلق بمعبر زنغزور والجزر الإيرانية الثلاث، أكد عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، محسن رضائي على ضرورة ازالة هذه الغموض في السلوك.