رضائي: على روسيا ازالة الغموض الذي يحيط بعلاقاتها مع إيران
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في إشارة إلى السلوك المتناقض لرجال الدولة الروس فيما يتعلق بمعبر زنغزور والجزر الإيرانية الثلاث، أكد عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، محسن رضائي على ضرورة ازالة هذه الغموض في السلوك.
ونشر محسن رضائي رسالة على شبكة التواصل الاجتماعي X وكتب: "ان سلوك رجال الدولة الروس فيما يتعلق بمعبر زنغزور والجزر الإيرانية الثلاث غير مقبول بأي شكل من الأشكال ويتناقض بشكل واضح مع إعلانهم الصداقة والعلاقات الاستراتيجية مع إيران".
واكد عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام: "انه ينبغي حل هذه الغموض".