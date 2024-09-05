وزیر الداخلیة: سیتم قریبا تنظیم اوضاع الرعایا الاجانب المقیمین بالبلاد

وابلغ مؤمني الصحفيين على هامش زيارته لمدينة شيراز (جنوب) ان هذه الخطة سيتم تنفيذها بشكل كامل مع الاخذ بعين الاعتبار الاعتبارات الاقلميية وحسن الجوار.

واضاف وزير الداخلية ان بلادنا غير قادرة على استقبال الضيوف اكثر مما تقدر عليه، مشيرا الى ان الخطوة الاولى ستكون اعادة الرعايا الاجانب غير الشرعيين والذين لا يحملون تراخيص الاقامة.

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