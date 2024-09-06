كنعاني: لا أساس للمزاعم الأمریکیة بشأن تدخل إيران في انتخابات هذا البلد

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، ردا على مزاعم المدعي العام الأمريكي بشأن اجراءات وتصرفات بعض الدول، بما في ذلك الجمهورية الإسلامية الإیرانیة، للتأثير على عملية الانتخابات الأمريكية ونتائجها: نرفض مرة أخرى، هذه الادعاءات المتكررة والمتحيزة التي لا أساس لها من الصحة تهدف الی استخدامات سياسية داخلية في الولايات المتحدة.

وأضاف ناصر كنعاني: لا يمكن لمسؤولي الإدارة الأميركية أن يبحثوا عن إصلاح الانقسامات والمشاكل الداخلية في هذا البلد، والتي لها جذور بنيوية وسياسية واجتماعية، خارج حدود بلادهم من خلال اللجوء إلی الإسقاط والصاق التهم بالآخرين.

وأکد: إن الادارة الأمريكية، التي كانت رائدة في التدخلات غير القانونية في الشؤون الداخلية للدول المستقلة ولديها قائمة طويلة من مثل هذه الأعمال التدميرية، لا يمكنها إلقاء اللوم على الدول الأخرى في مشاكلها وأزماتها الداخلية ولا تستطيع أن تغطي سجلها الأسود الحافل بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول المستقلة.

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