طهران تعرب عن أملها بوصول العلاقات الإیرانیة-السعودیة الى أعلى مستوى

نشر سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المملكة العربية السعودية "علي رضا عنايتي" صورة من لقائه بالرئيس الايراني الشهيد اية الله رئيسي في السعودية اثناء مشاركته في القمة الاسلامية حول فلسطين ، وذلك بمناسب مرور عام على استئناف العلاقات الدبلوماسية الإيرانية-السعودية وإعادة فتح سفارتيهما.

وضمن تمنياته بالسلامة والتوفيق للسفير السعودي لدى طهران، كتب عنايتي على حسابه الشخصي عبر مواقع التواصل الاجتماعي:"اليوم مر عام على بداية نشاطي الدبلوماسي في الرياض،و خلال هذه الفترة خطونا العديد من الخطوات ونجحنا في العديد من المجالات وحصلنا على فرص كبيرة ولكننا نتوقع المزيد ايضا".

واكد عنايتي في منشوره :" نريد أن تصل العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية الى أعلى المستويات في ظل إرادة القادة لبناء مستقبل مشرق".

وكان السفير عنايتي قد وصل الرياض يوم 5 ايلول/ سبتمبر 2023 وبدأ نشاطه الرسمي باستقبال مسؤولي وزارة الخارجية السعودية وموظفي السفارة الإيرانية في الرياض.

وفي اليوم نفسه، وصل نظيره السعودي عبد الله العنزي العاصمة الإيرانية طهران، وباشر السفيران مهامهما رسميا، تنفيذا لاتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الذي وقع في بكين برعاية صينية.

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