خارجیة إیران تستدعی السفیر الأسترالي

وذكرت الخارجية الإيرانية وفقا لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية "إرنا"، إن إيران تدين محتوى منشور يوم السبت، ووصفته بأنه إهانة للقيم الإسلامية في البلاد.

ودعت الوزارة السفارة الأسترالية إلى الامتناع عن نشر أي محتوى مماثل في المستقبل.

وبمنشورها يوم السبت الماضي، احتفلت السفارة الأسترالية بيوم ارتداء اللون البنفسجي، وهو يوم توعية سنوي لدعم المثليين.

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