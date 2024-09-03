الرئیس بزشکیان: رضا الشعب المبدأ بالنسبة لنا

وقال مسعود بزشكيان، اليوم الثلاثاء، في جمع الناشطين الاقتصاديين بمحافظة خراسان الرضوية :علينا احترام النخب والحرفيين والمنتجين وإزالة العقبات التي تعترض طريقهم، کما علينا تطبيق العدالة والإنصاف في المجتمع.

وأضاف: إن رضا الشعب المبدأ بالنسبة لنا ويمكننا أن نحل مشاكلنا بمساعدة الشعب ونواب مجلس الشوری الإسلامي وفي ظل الوحدة والتعاطف.

یذکر أنه وصل رئيس الجمهورية "مسعود بزشکیان"،اليوم الثلاثاء، الى مدينة مشهد المقدسة مركز محافظة خراسان الرضوية (جنوب شرق البلاد) في اول زيارة رسمية له الى مدن البلاد في منصب رئيس الجمهورية.

وجاءت زيارة الرئيس بزشكيان الى مدينة مشهد المقدسة فجر اليوم الثلاثاء، عشية ذكرى استشهاد الإمام علي بن موسى الرضا (ع) التي تصادف غدا الاربعاء.

وتعد هذه اول زيارة رسمية يقوم بها الرئيس بزشكيان الى خارج العاصمة بعد توليه منصب الرئاسة.

ويرافقه في هذه الزیارة نائب رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية " محمد جواد ظریف" ووزير الثقافة والإرشاد الإسلامي " عباس صالحي" ووزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي".

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