إیران.. قائد الثورة یوافق على خفض حصة صندوق التنمیة من عائدات النفط

وأصدر مسعود بزشكيان أوامر الأحد بتخفيض حصة هذا الصندوق بنسبة 20% خلال العام الجاري.

وبموجب قرار البرلمان في الجزء الأول من مشروع قانون موازنة 2024، تم تحديد حصة صندوق التنمية الوطنية من دخل النفط والغاز بنسبة 40%، وقد تم الآن تخفيض هذه الحصة إلى النصف بموافقة المرشد الأعلى.

بالتالي، سيتم تحويل 350 تريليون تومان على شكل "قرض" من صندوق التنمية الوطنية إلى ميزانية البناء الحكومية.

ومن المفترض أن يتم تخصيص هذا المبلغ لسد احتياجات منتجي القمح وشراء بعض المواد الأساسية وأيضا الاستجابة لبعض مشاكل سائقي الشاحنات.

وفي إشارة إلى تسليم قمح بقيمة أكثر من 200 تريليون تومان للصوامع من قبل المنتجين يوم السبت، قال بزشكيان إنه كان من المتوقع دفع مبلغ 120 تريليون تومان لهم، لكن هذا المبلغ غير متوفر لدى الحكومة.

وقال الرئيس الإيراني، مساء السبت، في مقابلة بثها التلفزيون الإيراني، إن هناك حاجة إلى استثمارات بقيمة 200 مليار دولار لتحقيق نمو بنسبة 8٪.

وأضاف: إجمالي الأموال التي لدينا في البلاد لا تزيد عن 100 مليار دولار، لذلك نحتاج إلى 100 مليار دولار من رأس المال الأجنبي، وهذا يعتمد على علاقاتنا مع الخارج والعالم ومع جيراننا والإيرانيين في الخارج.

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