عراقجي: ایران تدعم اي اتفاق لوقف اطلاق النار یقبل به الفلسطینیون وحماس

وفي اتصال هاتفي جرى الاحد، هنأ وزير خارجية بلغاريا إيفان كوندوف ، عباس عراقجي على تعيينه وزيرا لخارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتمنى له النجاح في منصبه الجديد.

واشار كوندوف إلى العلاقات الطيبة بين إيران وبلغاريا، وأعلن استعداد بلاده لدفع القضايا المدرجة على جدول أعمال العلاقات الثنائية وزيادة توسيع العلاقات مع إيران.

من جانبه هنأ وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي ، إيفان كوندوف لمناسبة تعيينه وزيرا لخارجية بلغاريا مؤخرا، وأعرب عن رغبة طهران في مواصلة الحوارات السياسية وتوسيع التعاون مع هذا البلد، خاصة في المجال الاقتصادي.

كما أشار إلى الوضع الماساوي في قطاع غزة والحاجة الماسة للفلسطينيين الذين يعيشون في هذا القطاع للمساعدات الإنسانية وأضاف: إيران تدعم أي اتفاق يقبل به الفلسطينيون وحماس لتحقيق وقف إطلاق النار وتوفير الأساس لإرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأجرى وزيرا خارجية إيران وبلغاريا مشاورات وتبادلا وجهات النظر حول بعض القضايا القنصلية في هذه المحادثة الهاتفية.

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