وزير الخارجية الإيراني یتسلم رسالة من السید نصرالله

وشکر عراقجي هذه التهنئة ونقل التحیات الحارة إلی السید نصرالله والمسؤولین والمقاتلین في المقاومة، مؤکدا علی إستمرار السیاسة المبدئية للجمهوریة الإسلامية في إيران والداعمة للمقاومة والنضالات المشروعة لشعوب المنطقة ضد الإحتلال الصهیوني.

کما تناول اللقاء آخر المستجدات الإقلیمیة والتطورات على جبهة المقاومة المناهضة للکیان الصهیوني في لبنان بالإضافة إلی التطورات الراهنة في فلسطین وغزة والضفة الغربیة.

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