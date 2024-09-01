وزير الخارجية الإيراني یتسلم رسالة من السید نصرالله
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التقی ممثل حزب الله اللبناني في طهران السید عبدالله صفي الدین بوزیر الخارجية عباس عراقجي ونقل إلیه تهاني الأمین العام لحزب الله السید حسن نصرالله ومسؤولي الحزب بمناسبة انتخابه وزیر للخارجية.
وشکر عراقجي هذه التهنئة ونقل التحیات الحارة إلی السید نصرالله والمسؤولین والمقاتلین في المقاومة، مؤکدا علی إستمرار السیاسة المبدئية للجمهوریة الإسلامية في إيران والداعمة للمقاومة والنضالات المشروعة لشعوب المنطقة ضد الإحتلال الصهیوني.
کما تناول اللقاء آخر المستجدات الإقلیمیة والتطورات على جبهة المقاومة المناهضة للکیان الصهیوني في لبنان بالإضافة إلی التطورات الراهنة في فلسطین وغزة والضفة الغربیة.