في اتصال هاتفي مع نظيره السوري؛ وزير الدفاع الإيراني يؤكد على دعم جبهة المقاومة وارساء الامن بالمنطقة

وأشار نصیر زاده إلی وجود المشترکات بین البلدین لاسیما دعم سوریا لمحور المقاومة قائلا انه یجب تنفیذ الإتفاقیات بین البلدین بینها نتائج زیارة وزیر الدفاع السوري لطهران مضیفا أنه في هذا السیاق سیتطور التعاون بین البلدین بسرعة أکثر.

ولفت وزير الدفاع الإيراني إلی ملف غزة وجرائم الحرب التي یرتکبها الكيان الصهيوني وقال: انه للأسف لا نری ردة فعل مناسبة في الأوساط الدولیة حول جرائم الصهاینة ویجب تعزیز التعاون بین البلدین ما سیؤدي بالتأکید إلی هزیمة هذا الکیان.

من جانبه هنأ وزير الدفاع السوري علي محمود عباس، نصیر زاده بتعیینه وزیرا للدفاع الإيراني قائلا اننا نسعی لتعزیز العلاقات مع الجمهوریة الإسلامية الإيرانية وسنبذل جهود مضاعفة في سیاق تحقیق أهداف الشعبین والقوات المسلحة للبلدین.

وأشار الوزیر السوري إلی إهتمام الجمهوریة الإسلامية الإيرانية وکافة الدول الأعضاء في محور المقاومة بسوریا وأمنها قائلا اننا معکم في جبهة واحدة وأمن البلدین مشترك لأن إخوة محور المقاومة راکبون قاربا واحدا ويقاتلون ضد کیان الاحتلال الذي ارتكب العديد من الجرائم ضد الإنسانية في غزة وسوريا واليمن في ظل تقاعس المنظمات الدولية وتجاهلها بجرائم الكيان الصهيوني، ولا شك أن التعاون المشترك يجعلنا أقوى في مواجهة هذا المحور المتغطرس.

وأكد وزیر الدفاع السوري على مواصلة التعاون بين البلدين وقال: أتمنى أن نعمل على تطویر هذا التعاون والاتفاقيات مضیفا: ليس أمامنا طريق آخر وعلينا أن نستمر على هذا الطریق لمواجهة قوى الشر.

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