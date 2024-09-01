في اول حوار متلفز له بعد الانتخابات.. بزشكيان: ملتزمون بما تعهدنا به للشعب/ العراق سيكون وجهتي الأولى المخطط لها

وفي بداية الحوار، قال الرئيس الإيراني إن رضا الناس عن سياسات إدارته وأدائها أمر مهم بالنسبة له.

وردًا على سؤال حول الحد من التضخم في الاقتصاد، قال رئيس الجمهورية إن فريقه الاقتصادي يعمل بشكل منسق لمعالجة المشاكل الاقتصادية التي يواجهها الناس من خلال التخطيط السليم.

كما أكد على ضرورة الحفاظ على الإجماع الوطني لمعالجة مخاوف الناس في المجال الاقتصادي.

وقال الرئيس أيضا إن التعامل والتعاون مع الدول المجاورة والعالم بأسره هو السبيل لحل المشاكل الاقتصادية، مشيرا إلى ضرورة وضع خطط لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأشار إلى أنه من أجل تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 8%، يجب جذب 100 مليار دولار من داخل البلاد وخارجها.

وقال بزشكيان إنه سيعقد أول مؤتمر صحفي له مع الصحفيين الأسبوع المقبل.

وردا على سؤال حول رحلاته الخارجية إلى دول أخرى، قال إن العراق سيكون وجهته الأولى المخطط لها، مبينا: "العراق، صديق لنا واول زيارتي الخارجية ستكون لهذا البلد ومدينة النجف لزيارة مرقد الامام علي عليه السلام".

وفيما يتعلق بالفضاء الافتراضي ووسائل التواصل الاجتماعي، قال بزشكيان إن حكومته ستعد برنامجا شاملا حول الفضاء الإلكتروني.

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