لافروف: اغتیال هنیة کان محاولة لاستفزاز إیران

وقال: “يحاولون استفزازها ولذلك جرى اغتيال هنية في العاصمة طهران”.

وأكد لافروف في مناسبات عدة رفض محاولات تحميل إيران المسؤولية عن كل شيء، معتبرا هذه المحاولات استفزازية.

وذكر : “خطر تحول أزمة غزة إلى نزاع واسع في المنطقة جدي للغاية”.

وتابع: “أعتقد أن القيادة الإيرانية تتخذ موقفا مسؤولا ومتوازنا إلى حد ما، وتدعو إلى منع توسع هذا النزاع وانتشاره في المنطقة”.

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