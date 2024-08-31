الجیش الإیراني یستخدم "الذکاء الاصطناعي" لإغلاق الحدود الشرقیة

وأوضح العميد كيومرث حيدري آخر مستجدات مشروع إغلاق حدود إيران مع أفغانستان، مشيرا إلى أن القوات البرية للجيش الإيراني تتولى الآن مسؤولية أمن أجزاء من حدود البلاد، بما في ذلك حدود الشمال والجنوب الشرقي وحدود الغرب والجنوب الغربي: يسود اليوم الأمن المستقر في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، واستمرار هذا الأمن يتطلب تطوير واستخدام العلم والتكنولوجيا.

وأضاف: اتبعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية في حراسة ورصد الحدود الأساليب العلمية والذكية باستخدام التقنيات الحديثة. وفي الآونة الأخيرة، ومن أجل تعميق الأمن المستقر، تم إدراج مشروع إغلاق الحدود الشرقية على جدول الأعمال.

وأكد قائد القوات البرية الإيرانية أن بناء جدار خرساني هو جزء من مشروع إغلاق الحدود الشرقية، قائلا: يتضمن الجزء الأساسي من هذا المشروع استخدام تقنيات المراقبة المختلفة على الحدود، مثل أجهزة الإستشعار المختلفة ورادارات التحذير والطائرات بدون طيار وأجهزة الاستشعار الأرضية، وكل هذه، بالإضافة إلى الجدار الحدودي، ستخلق حاجزا ذكيا، لأنه الجدار لوحده لا يكفي.

وأوضح حيدري أن القوات البرية وبدعم من الأركان العامة للقوات المسلحة تنفذ مجموعة إجراءات علمية وتكنولوجية في مشروع إغلاق الحدود الشرقية، مؤكدا أن أن "الأسلاك الشائكة والجدران غير كافية".

ولفت إلى أن الوحدات الهندسة بالقوات البرية تتولى هذه المهام، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من العمل قبل الوقت المحدد.

وسبق لحسن كاظمي قمي الممثل الخاص للرئيس الايراني في شؤون أفغانستان، أن قال إن إيران عازمة على إغلاق الحدود فعلياً وإقامة جدار على الحدود مع افغانستان.

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