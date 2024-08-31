قائد الثورة يعين باقري كني عضواً جديداً في المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية

علما بان المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، تاسس عام 2006 بقرار من سماحة قائد الثورة الاسلامية، بهدف المساهمة في اتخاذ القرارات العامة والبحث عن آفاق جديدة في مجال العلاقات الخارجية للجمهورية الإسلامية الايرانية والاستفادة من طاقات النخب في هذا المجال.

ويذكر ان الرئيس الحالي للمجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في ايران الاسلامية، هو الدكتور كمال خرازي.

endNewsMessage1