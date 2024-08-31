الحرس الثوري يعلن القبض على احد العناصر لزمرة ارهابية جنوب شرقي البلاد

واوضح ذات المصدر عبر بيان له اليوم السبت، ان هذا العنصر الارهابي كان قد اطلق النار على قوات التعبئة ومقر للشرطة في منطقة بيشين؛ ليتم القبض عليه من خلال عملية رصد استخباراتية نفذتها القوات المنتسبة الى قاعدة القدس.

ويضيف البيان، ان العنصر الارهابي هذا، اطلق النار على نفسه باستخدام السلاح الذي كان في حوزته فور مشاهدة القوات الامنية، لكن تم نقله الى المستشفى ووضع تحت العلاج.

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