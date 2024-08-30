إيران تنفي مزاعم حضور جندها على أراضي أوكرانيا

ونفى المتحدث باسم وزارة خارجية بلادنا ناصر كنعاني، الادعاء بوجود جندي إيراني في أوكرانيا لتدريب القوات الروسية، ووصفه بأنه لا أساس له من الصحة.

ومع إعادة التأكيد على الموقف المبدئي للجمهورية الإسلامية الإيرانية فيما يتعلق بمعارضة الحرب وضرورة وقف النزاعات وحل الخلافات بين روسيا وأوكرانيا سلميا، أكد كنعاني أن مثل هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة لها أهداف ودوافع سياسية محددة، وهذه الاتهامات مغايرة مع نهج الجمهورية الاسلامية الايرانية.

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