بزشكيان: اتفاق الغاز مع تركمانستان اجراء استراتيجي لتحويل ايران الى قطب غازي بالمنطقة

واضاف الرئيس بزشكيان في الاجتماع المشترك للوفدين الرفيعين الايراني والتركمانستاني انه سيتابع شخصيا الاتفاقات والالتزامات المبرمة بين البلدين.

واكد اننا ملتزمون بالاتفاقات والمعاهدات المبرمة بين ايران وتركمانستان وجاهزون لتذليل العقبات التي تعترض تنفيذها وتوسيع العلاقات الثنائية.

وتحدث في الاجتماع ايضا وزير الخارجية عباس عراقجي فاشار الى العلاقات الطيبة والمواقف المشتركة لايران وتركمانستان من القضايا الاقليمية والدولية، معتبرا الحدود بين البلدين بانها من اكثر المناطق الحدودية للجمهورية الاسلامية الايرانية امنا.

وشدد على ضرورة التعاون بين البلدين لمساعدة افغانستان لمعالجة التحديات والمشاكل التي تمر بها.

وتناول الاجتماع توسيع التعاون في قطاع الطاقة والترانزيت والكهرباء والتعاون في مجال الغاز والبتروكيماويات وتصدير الخدمات الفنية والهندسية وترانزيت 20 مليون طن من البضائع بين البلدين وتيسير صدرو التاشيرات وتوسيع التعاون في قطاع الموانئ والملاحة البحرية والممرات والنقل البري والحديدي.

اما الزعيم الوطني لتركمانستان قربانعلي بردي محمدوف، فقد اكد في الاجتماع على اهمية توسيع العلاقات بين البلدين معربا عن ارتياحه للمستوى الجيد للعلاقات والتعاون الاقليمي والدولي بين طهران وعشق اباد مؤكدا عزم بلاده على دعم مبادرات ايران الدولية.

واشار الى جهود البلدين في مجال ارساء السلام والاستقرار في المنطقة مؤكدا حرص بلاده على توسيع التعاون الامني وقال ان تركمانستان حريصة ايضا على تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية مع الجمهورية الاسلامية الايرانية وزيادة التعاون فيما يخص بحر قزوين.

endNewsMessage1