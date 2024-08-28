تعيين فاطمة مهاجراني متحدثة باسم الحكومة الايرانية

عينت الحكومة الايرانية الـ14 "فاطمة مهاجراني" متحدثة باسمها و "كامل تقوي" أمين سر مجلس الحكومة بناء على اقتراح رئيس الجمهورية "مسعود بزشكيان"، بعد ان شغل هذين المنصبين "علي بهادري جهرمي" في الحكومة الايرانية الـ13.

يشار الى ان "فاطمة مهاجراني" من مواليد مدينة اراك وسط ايران عام 1970،وترأست جامعة شريعتي التقنية والمهنية للبنات في الحكومة الحادية عشرة، كما تم تعيينها رئيسة لمركز المواهب اللامعة من قبل وزير التربية والتعليم آنذاك "محمد بطحائي" في 18 تشرين الاول/اكتوبر 2017.

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