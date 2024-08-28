البیت الأبیض یعلن: إیران تستعد لهجوم على إسرائیل

وأكد منسق الاتصالات الإستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن "الرسالة الموجهة إلى إيران هي أنه لا يوجد سبب لبدء حرب إقليمية".

وارتفعت حدة التوتر في منطقة الشرق الأوسط في أعقاب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران بعد يوم من غارة "إسرائيلية" في بيروت أودت بحياة فؤاد شكر القائد العسكري البارز في حزب الله اللبناني.

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