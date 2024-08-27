الخارجية الإيرانية تحذر من أي تعد إسرائيلي على حرمات الأقصى: تجاوز للخطوط الحمراء
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أشار المتحدّث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إلى أنّ "مجلس وزراء الكيان الصهيوني المجرم يحاول تنفيذ مخطّطاته الخبيثة فيما يتعلّق بالمسجد الأقصى، لدرجة أنّه يصرخ بلا خجل بالنيّة الشّريرة لبناء كنيس في المسجد الأقصى".
وأكد في تصريح، أن "إيران تدين بشدة مثل هذه التّصريحات والمخططات، وتحذر من أي تعد على حرمات المسجد الأقصى المبارك، ومن المغامرة الجديدة للصّهاينة في تجاوز الخطوط الحمراء للأمّة الإسلامية"، مشددا على أن "في ظلّ صحوة الضّمائر الإنسانيّة النقيّة والكراهيّة العالميّة لجرائم الصهاينة، فإن المسلمين وطالبي الحرية في العالم اليوم يهتفون بصوت واحد لنصرة فلسطين والمسجد الأقصى ومحاكمة المجرمين الصهاينة".