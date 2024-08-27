قائد الثورة الاسلامیة یستقبل رئیس الجمهوریة وأعضاء الحکومة الـ14

وبالتزامن مع الاجتماع الاسبوعي الوزاري ،التقى اليوم رئيس الجمهورية الايرانية مسعود بزشكيان واعضاء حكومته الـ14 بقائد الثورة الاسلامية اية الله العظمى السيد علي الخامنئي.

ويعد هذا اللقاء هو أول لقاء للحكومة الرابعة عشرة مع قائد الثورة الاسلامية اية الله العظمى السيد علي الخامنئي بعد ان منحت الثقة من قبل مجلس الشورى الاسلامي.

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