بزشكيان يدعو للمزيد من تعزيز العلاقات بين ايران وقطر في مختلف المجالات

واعرب الرئيس بزشكيان عن امله بان تقف البلدان الاسلامية وجميع الدول التي تلتزم بالاطر والقوانين الدولية، الى جانب بعضها وان تتخذ اجراء مشتركا لارغام حماة الكيان الصهيوني على احتواء هذا الكيان ووقف جرائمه والابادة الجماعية التي يرتكبها في غزة.

واثنى على الجهود القطرية لاقرار وقف اطلاق النار في غزة قائلا انه يتم في كل ساعة ودقيقة انتهاك الحقوق الانسانية وجميع قواعد القانون الدولي في غزة، لكن الدول المتشدقة بالدفاع عن حقوق الانسان التي لطالما تطلق ضجيجا لمحاكمة شخص ما، ليس تلوذ بالصمت امام هذه الجرائم فحسب، بل تدعم من يجترح هذه الجرائم والابادة الجماعية حتى.

اما رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن ال ثاني فقد أبلغ تحيات امير قطر الحارة وتهانيه للدكتور بزشكيان بمناسبة بدء الحكومة الجديدة مهام عملها قائلا ان امير قطر يولي اهمية خاصة لتوسيع العلاقات الاخوية والاستراتيجية بين البلدين. اننا نرى ايضا ان العلاقات والتعاون فيما بيننا لم يرقيا بعد الى المستوى الذي ينشده قادة البلدين، ويجب بذل المزيد من الجهد لنيل هذا الهدف.

وانتقد المواقف المتناقضة للاسرة الدولية والمتمشدقين بالدفاع عن حقوق الانسان تجاه الضحية والمجرم في غزة وقال ان قطر ستواصل جهودها لارساء وقف اطلاق النار في غزة، وتراهن في هذا الخصوص على الدور البناء للجمهورية الاسلامية الايرانية بوصفها لاعبا يتصف بالحكمة والمسؤولية.

واشاد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، بالتوجهات الايجابية للرئيس بزشكيان ازاء القضايا الاقليمية والدولية، مؤكدا جهوزية بلاده للتعاون مع ايران للمضي قدما بهذه التوجهات على الصعد الثنائية والاقليمية والدولية.