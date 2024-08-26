رئيس الوزراء القطري يلتقي عراقجي في زيارة "مهمة" لطهران

إلى ذلك، وصف السفير الإيراني السابق في الدوحة حميد رضا دهقاني بودة زيارة رئيس الوزراء القطري إلى طهران ومباحثاته بأنها "مهمة"، مشيراً إلى أن قطر تلعب دوراً في ملف غزة والملف النووي الإيراني، فضلاً عن بحث العلاقات الثنائية في لقاءات المسؤول القطري في طهران. وأضاف دهقاني، وفق وكالة تسنيم الإيرانية المحافظة، أنه "يجب الانتظار لمعرفة مدى استعداد الأميركيين في كبح إسرائيل لإبعاد المنطقة عن هاوية الحرب".

وتكتسب الزيارة أهميتها في لعب قطر دوراً بارزاً في الوساطة في ملفات عدة مهمة تكون إيران جانباً فيها، منها مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرسائل بين طهران وواشنطن لخفض التصعيد في المنطقة بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران في 31 الشهر الماضي، وكذلك المفاوضات النووية المتعثرة.

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