عراقجي: إيران لا تسعى لتصعید التوتر وردها على الکیان الصهيوني سيكون محسوبًا

وأوضح عراقجي​، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيطالي ​أنطونيو تاجاني​، أنّ "إيران لا تسعى إلى توسيع وتصعید التّوتّر، على عكس الکیان الصهيوني، رغم أنّها لا تخشى منه".

من جانبه، هنّأ وزير الخارجيّة الإيطاليّة عراقجي، بمناسبة انتخابه وزيرًا للخارجيّة، معربًا عن قلقه إزاء "اتساع رقعة انعدام الأمن في المنطقة"، مطالبًا جميع الجهات بضبط النّفس وخفض التّوتّر.

وشدّد الجانبان في الاتصال على أهميّة توسيع العلاقات الثّنائيّة، واستمرار المشاورات بين البلدين.

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