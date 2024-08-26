الرئیس بزشکیان یقوم بزیارة العراق نهایة أیلول

وقال هذا المصدر إن الرئيس مسعود بزشكيان سيزور بغداد نهاية أيلول المقبل.

وأضاف ان زيارة بزشكيان إلى بغداد ستكون هي الزيارة الخارجية الأولى له منذ تسلمه منصب رئاسة الجمهورية في تموز الماضي.

وأشار المصدر إلى أن الزيارة ستكون نهاية ايلول قبل أن يسافر الرئيس الإيراني إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وسيرافق بزشكيان في زيارته إلى بغداد وزير الخارجية عباس عراقجي، ووزراء الداخلية والنفط والإسكان، ومحافظ البنك المركزي الإيراني.

وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وجه في وقت سابق، دعوة رسمية إلى بزشكيان لزيارة بغداد، وذلك بعد تنصيبه رئيسًا للجمهورية.

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