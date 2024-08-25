مباحثات سعودية إيرانية تخص مستجدات غزة

وهنأ وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي بمناسبة انتخابه وزيراً للخارجية وتمنى له التوفيق والنجاح.

وتم خلال هذا الاتصال مناقشة وتبادل وجهات النظر حول آخر تطورات العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية .

وأكد الجانبان أن العلاقات الثنائية تسير في المسار الصحيح، ودعيا إلى تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

واشار وزيرا خارجية البلدين إلى استمرار جرائم الكيان الصهيوني في غزة وتصاعد التوتر في المنطقة، وأكدا ضرورة تكثيف الجهود لوقف جرائم الصهاينة وإرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وشدد الجانبان على مواصلة المشاورات بين الجانبين، واعتبرا انها تندرج في سياق مصالح البلدين والمنطقة.

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