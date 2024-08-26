​تعليق إيراني جديد يخص الرد على الإحتلال: سيكون حاسماً

وكتب عراقجي، على صفحته الشخصية في الفضاء الإلكتروني مساء الاحد: بالأمس واليوم، اتصل وزراء خارجية مصر وتركيا والمملكة العربية السعودية للتهنئة. يعد التحرك نحو "منطقة قوية وموحدة" من خلال الحوار والتعاون والتآزر والتعاطف مع دول المنطقة إحدى أولويات السياسة الخارجية للحكومة الرابعة عشرة.

واضاف: بالأمس واليوم، هنأني ايضا وزيرا خارجية أذربيجان وأرمينيا هاتفيا. تتمتع منطقة القوقاز بأهمية جيوسياسية واستراتيجية بالنسبة لجمهورية إيران الإسلامية. وقد ضاعفت الصلات التاريخية والثقافية والجغرافية من أهمية توسيع العلاقات مع دول هذه المنطقة.

وتابع: اتصل وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني اليوم ايضا لتقديم التهاني. أجرينا مناقشة مفصلة حول قضايا المنطقة.

وفي الاشارة الى اغتيال الكيان الصهيوني، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد اسماعيل هنية في طهران اضاف: ابلغته إن الرد على العمل الإرهابي الذي قام به الكيان الصهيوني في طهران حتمي. سيكون رد الفعل هذا دقيقًا ومحسوبًا. وعلى عكس الكيان الصهيوني، ايران لا تسعى إلى تصعيد التوتر، رغم أنها لا تخشى ذلك.

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