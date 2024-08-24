بزشكيان: لو كان المسلمون متحدین لما تجرأت "إسرائيل" على ارتكاب أي جريمة

واضاف بزشكيان في كلمة له بعد مراسم تجديد اعضاء حكومته الجديدة العهد والميثاق مع مبادئ مؤسس الثورة الاسلامية الإمام الخميني (قدس) اضاف: اننا نعيش في أيام أربعين الإمام الحسين عليه السلام ومن هذا المنطلق فيجب أن نتبع سيرة هذا الامام الهمام والا نضيع الطريق وطريق الحق. فالإمام الحسين كان يطالب بالحق في المجتمع وبين الأمة الإسلامية.

واعتبر الرئيس بزشكيان بان طريق الامام الحسين هو طريق التمسك بالحق وحقوق الشعب بكافة أطيافه وأعراقه، موضحا: انه بعد انتصار الثورة الاسلامية كان يحاول الاعداء خلق الانقسام و الشرخ في المجتمع والنيل من وحدتنا وتماسكنا الداخلي، ولازال العدو بصدد تحقيق هذا الهدف المشؤوم ولذلك علينا أن نتحلي بالحزم والبصيرة والتماسك كي لا يخدعنا العدو.

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