الرئيس بزشكيان واعضاء حكومته یجددون العهد مع مبادئ الامام الخميني الراحل

وكان في استقبال رئيس الجمهورية واعضاء الحكومة عند وصولهم إلى مرقد الامام الخميني (رض)، حفيد الامام الراحل و مسؤول مرقد الإمام الخميني (رض) حجة الإسلام حسن الخميني.

ويصادف الأسبوع الأول من شهر اغسطس لاستشهاد رئيس الجمهورية الاسبق في ايران الشهيد محمد علي رجائي ورئيس الوزراء حجة الاسلام محمد جواد باهنر وعدد من اعضاء الحكومة الذين استشهدوا في حادثة تفجير مبنى رئاسة الوزراء في عام 1981 على يد زمرة "خلق" الارهابية ، حيث تسمى هذه الايام باسبوع الحكومة في ايران.

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