ألمانيا تستدعي سفير إيران بعد إغلاق مراكز غير قانونية

وبأمر من السلطة القضائية أغلقت الشرطة الإيرانية امس الثلاثاء فرعين لمراكز غير قانونية تابعة للحكومة الألمانية في طهران، ارتكبت أعمالاً مخالفة لقوانين البلاد.

ووفقا لتقرير وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية تم صباح اليوم الثلاثاء، وبأمر من السلطة القضائية إغلاق فرعين لمراكز غير قانونية تابعة للحكومة الألمانية في طهران، كانا قد خالفا قوانين البلاد وارتكبا العديد من الأعمال غير القانونية ومخالفات مالية واسعة النطاق.

وأفاد الوكالة أنه قد وردت تقارير كذلك عن انتهاكات من قبل مراكز أخرى تابعة لألمانيا في البلاد، ولا يزال التحقيق مستمرا.

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