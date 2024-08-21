اغلاق مراکز غیر قانونیة تابعة للحکومة الالمانیة في طهران

وقامت قوات انفاذ القانون بأمر من السلطة القضائية، صباح الثلاثاء باغلاق فرعين للمراكز غير القانونية التابعة للحكومة الألمانية، ارتكبتا العديد من الأعمال غير القانونية ومخالفات مالية واسعة النطاق وانتهكتا قوانين البلاد.

كما وردت تقارير عن انتهاكات من قبل مراكز أخرى تابعة لالمانيا في البلاد، ولا يزال التحقيق بشانها مستمرا.

يذكر ان وزارة الداخلية الالمانية قامت يوم 24 تموز/يوليو الماضي، باغلاق المركز الإسلامي في هامبورغ والمؤسسات التابعة له بتهم واهية.

وزعم وزير الداخلية الألماني حينها: اليوم أغلقنا المركز الإسلامي في هامبورغ بسبب نشر الفكر الإسلامي المتطرف.

ويعد المركز الإسلامي في هامبورغ أحد المراكز الإسلامية الهامة والقديمة في ألمانيا، وكان قد أنشئ عام 1953.

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