روسیا بصدد تسلیم إیران سفینة شحن بحمولة 7 آلاف طن

وأکدت الشرکة أنه سیتم إلتحاق هذه السفینة بأسطول النقل البحري الإيراني في بحر قزوین في المستقبل القریب.

ولفتت إلى أن هذه السفینة تم تصمیمها وبناءها في سیاق المزید من تنمیة أنشطة خطوط الشحن البحري الإيرانية في بحر قزوین وبهدف تنمیة نقل السلع عبر “ممر شمال- جنوب”.

وأکدت الشرکة أنه من المقرر تسلیم هذه السفینة إلی الأسطول البحري إلى خطوط الشحن البحري الإيرانية.

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