نحو 2.2 مليون زائر إيراني دخلوا العراق لزيارة الأربعين

وقال مجيد ميراحمدي في تصريح للصحفيين، السبت، إن نحو مليونين و 200 ألف زائر عبروا حدود ايران الى العراق لاداء زيارة الاربعين حتى الان بينهم اكثر من ٤٥٠ ألف زائر أجنبي.

وأشار نائب وزير الداخلية للشؤون الامنية والسياسية الى ان الزوار الباكستانيين يواصلون المرور عبر الاراضي والحدود الايرانية الى العراق بصورة منتظمة وجيدة جدا ولا توجد أية مشكلة في هذا المجال.

من جانبه، أعلن نائب رئيس الهيئة الايرانية لتطوير وإعمار العتبات المقدسة عن إقامة 1819 موكباً إيرانياً في العراق تزامناً مع زيادة أعداد زوار الاربعين.

وقال مجيد نامجو أن المضيفين الرئيسيين لمراسم أربعينیة الإمام الحسین عليه السلام هم الشعب العراقي العزيز وحكومة العراق، معتبراً أن وجود المواكب الإيرانية لیس إلا للمشاركة في شرف استضافة الزوار. وأشاد بالتعاون الصادق الذی أبدته السلطات العراقية في توفیر المناخات المطلوبة لمشاركة المواكب الإيرانية في هذه الزیارة العظيمة، مضیفا أن من أصل 1819 موكبا إيرانيا متواجدا في العراق هناك 1049 موكبا في كربلاء و262 موكبا في النجف الأشرف و57 موكبا في الكاظمية و39 موكبا في سامراء، و398 موكبا على طريق المشایة (من النجف إلى كربلاء) و 14 موكبًا يقدم الخدمات لزوار الإمام الحسین في الأماكن والمزارات الدينية الأخرى. واردف نامجو قائلا أنه وفقا لقرار المقر المركزي لأربعينیة الإمام الحسین بدأ عدد من المواكب الإيرانية بتقديم الخدمات للزوار منذ بداية شهر صفر، معلنا أن عدد المواكب الإيرانية یبلغ حالیا 1819 موكباً إلى جانب عدد كبير من المواكب للإخوة العراقيين تقدم الخدمات للزوار. واوضح أن هناك حالياً 1131 موكباً يقدم الخدمات لزوار الأربعين داخل إيران والمناطق الحدودية.

endNewsMessage1