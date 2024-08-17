السفارة الايرانية في لندن تنفي مزاعم التلغراف حول الرد الايراني على الكيان الصهيوني

ووصفت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لندن، اليوم السبت، هذا الادعاء، الذي نشرته وسائل الإعلام البريطانية، بأنه محاولة لشن حرب نفسية ضد جمهورية إيران الإسلامية.

وجاء في بيان سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لندن أيضا: إن اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران يعتبر انتهاكا للقانون الدولي، ومن حق الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدفاع عن سيادتها واتخاذ أي إجراء رداً على هذا الانتهاك بما يتوافق مع القوانين الدولية.

ويضيف هذا البيان: كبار المسؤولي وصناع القرار في جمهورية إيران الإسلامية ليسوا متحدون فحسب، بل هناك أيضًا إجماع قوي على الحاجة إلى رد قوي على هذا العمل الإرهابي.

وذكرت السفارة: لقد أوضح الرئيس، بصفته رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي، هذه القضية في محادثاته مع المسؤولين الأوروبيين.

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