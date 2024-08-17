باقري: إيران تحتفظ بحقها المشروع في الرد على جريمة الكيان الصهيوني

وبحث وزير الخارجية المصري بدر العاطي هاتفيا مساء السبت مع وزير الخارجية الايراني بالوكالة أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي باقري کني، آخر التطورات المتعلقة بمباحثات وقف حرب الابادة الصهيونية للفلسطينيين في غزة.

وفي هذا الاتصال الهاتفي اشار باقري إلى الجرائم على الصعيد الميداني والخداع والتضليل في المفاوضات من قبل العصابة الإجرامية في تل أبيب وقال: إن أميركا أثبتت من خلال دعمها العلني لجرائم الصهاينة انها شريكة لها في جرائمها ولا يمكنها أن تكون وسيطاً محايداً وتحاول باستمرار عرقلة عملية وقف جرائم كيان الاحتلال وتشجيع الإبادة الجماعية التي يرتكبها الصهاينة.

وأشار الى اغتيال الشهيد اسماعيل هنية في طهران، وقال: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحتفظ بحقها الذاتي والمشروع في الرد على جريمة الكيان الصهيوني، كما ان الشعب الفلسطيني بشجاعته الفريدة لن يستسلم للكيان الصهيوني.

من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية المصرية في بيان إن الاتصال "جاء في إطار متابعة التطورات في المنطقة، والجهود والمساعي المصرية المُكثفة التي تستهدف احتواء التصعيد الذي تشهده المنطقة، والحرص على التواصل المُستمر مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة لتخفيف حدة التوتر التي يشهدها الإقليم".

وأضاف البيان أنه "جرى خلال الاتصال مناقشة الجهود المصرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث أكد عبد العاطي أن مصر لن تألو جهداً لإنهاء المعاناة الإنسانية غير المسبوقة للشعب الفلسطيني، وأن المجتمع الدولي أصبح مدركاً أكثر من أي وقت مضى لضرورة وقف الحرب وإنجاز صفقة تبادل الرهائن والأسرى"، مشدداً على "أهمية العمل على احتواء أي تصعيد في المنطقة بسبب الحرب في غزة، وضرورة تفادي مخاطر توسيع رقعة الصراع الحالي، والتي لن تؤدي إلا لمزيد من عدم الاستقرار وتهديد السلم والأمن الإقليميين والدوليين".

كما استعرض عبد العاطي -بحسب البيان المصري- "الاتصالات الإقليمية والدولية التي تجريها مصر لتحقيق هذا الهدف، وبما يخدم جميع شعوب المنطقة"، مؤكداً على أن "هناك مصلحة مصرية في وقف التصعيد".

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