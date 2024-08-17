الرئيس الإيراني: الولايات المتحدة تقف على رأس التهديدات الموجه ضد بلادنا

وأثناء حضوره في مجلس الشورى الإسلامي لمراجعة كفاءة الوزراء المقترحين لتشكيلته الوزارية المقترحة،و في منشور له صباح اليوم عبر الفضاء الاجتماعي،كتب الرئيس الايراني مسعود بزشكيان :"أطلب من السادة اعضاء مجلس الشورى الإسلامي الكرام تفهم ومراعاة لاوضاع البلاد في مختلف المجالات ومنح الثقة للتشكيلة الوزارية المقترحة بالكامل لبناء إيران الإسلامية ".

واستطرد قائلا: أثبت شعبنا أنه مهتم ببلاده وسيحضر في الميدان والساحة بكل قوته إذا استخدم الإجراء الفعال لحل المشاكل.

وأضاف: مهمة الحكومة الرابعة عشرة هي توفير وتأمين التعليم العادل والجيد لجميع الشعب، بغض النظر عن الجنس والعرق والدين والمنطقة التي يعيشون فيها.

وأكد أن تطوير البنية التحتية وتوفير الموارد اللازمة لتحقيق الأهداف ووضع القوانين اللازمة، تضمن الأمن وتعزز الإقتدار الوطني.

وأضاف: إن تعزيز العلاقات الدولية مع احترام مبادئ العزة والحكمة والمنفعة ومواجهة أعداء البلاد والرافضين لعزتها واقتدارها واستقلالها وتقدم إيران وتطور الرعاية الاجتماعية وخلق بيئة اجتماعية لنمو الفضائل من المهام الأخرى للحكومة الرابعة عشرة.

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