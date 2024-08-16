وزیرا خارجیة ایران وقطر یبحثان هاتفیا تطورات مفاوضات الدوحة بشأن غزة

وقال باقري في منشور على منصة إكس: جرى في الاتصال الهاتفي الذي تلقيته من رئيس الوزراء وزير خارجية قطر، بحث وتبادل وجهات النظر بشأن آخر تطورات المفاوضات المتعلقة بوقف جرائم الصهاينة في غزة.

وفي هذا الاتصال أشار محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى اجتماع المفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار الذي استضافته قطر اليوم، ووصف نتائج هذه المرحلة من المفاوضات بالحساسة.

وأكد باقري ضرورة مواصلة الجهود الشاملة والتدابير العملية، بما في ذلك الأنشطة الدبلوماسية، لوقف الإبادة الجماعية الصهيونية في غزة.

endNewsMessage1