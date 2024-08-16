سفارة ایران تعلیقا على فیدیو حزب الله: هذه المدن الصاروخیة موجودة بجمیع أنحاء إیران ویمکننا مهاجمة العدو
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علقت السفارة الايرانية في بيروت على الفيديو الذي نشره الاعلام الحربي في حزب الله، تحت عنوان "منشأة عماد 4" معتبرة انه "في اللغة الفارسية، نطلق على المنشآت الصاروخية الموجودة تحت الأرض وداخل الصخور والجبال "مدن الصواريخ".
واضافت :"هذه المدن الصاروخية موجودة في جميع أنحاء جغرافية إيران العزيزة، وهي تزرع الرعب في قلوب أعداء إيران. يمكننا، إذا لزم الأمر، مهاجمة العدو من أي نقطة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
قبل قليل، نشر الاعلام الحربي في حزب الله فيديو عن "منشأة عماد 4" لاطلاق الصواريخ تحت عنوان "جبالنا خزائننا".