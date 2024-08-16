سفارة ایران تعلیقا على فیدیو حزب الله: هذه المدن الصاروخیة موجودة بجمیع أنحاء إیران ویمکننا مهاجمة العدو

واضافت :"هذه المدن الصاروخية موجودة في جميع أنحاء جغرافية إيران العزيزة، وهي تزرع الرعب في قلوب أعداء إيران. يمكننا، إذا لزم الأمر، مهاجمة العدو من أي نقطة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

قبل قليل، نشر الاعلام الحربي في حزب الله فيديو عن "منشأة عماد 4" لاطلاق الصواريخ تحت عنوان "جبالنا خزائننا".

endNewsMessage1