Iranian Labour News Agency

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ايران وقطر تبحثان تطورات الأوضاع في قطاع غزة

ايران وقطر تبحثان تطورات الأوضاع في قطاع غزة
معرف الأخبار : ۱۵۱۸۲۴۶
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أجرى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم الخميس اتصالا هاتفيا، مع وزير الخارجية الايراني بالوكالة علي باقري كني.

وافادت وكالة الانباء القطرية انه جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، ومناقشة آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما بحث الجانبان مستجدات جهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب على القطاع، والتوترات المستمرة في الشرق الأوسط، والتأكيد على ضرورة التهدئة وخفض التصعيد في المنطقة.

 

 

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