القائد العام للحرس الثوري يعزي باستشهاد العقيد حرس ثوري احمد رضا افشاري

وقال اللواء سلامي في بيان بهذه المناسبة: قدمت الثورة الاسلامية مرة اخرى، احد افراد الحرس المدافعين عن مراقد أهل البيت (ع) ليروي بذلك شجرة الثورة الاسلامية الشامخة. المقاتل الأبي العقيد حرس ثوري احمد رضا افشاري من قوات مستشاري الجو فضاء للحرس الثوري في سوريا، متاثرا باصابته الناجمة عن غارة جوية.

واوضح ان هذا الحرس الثوري الكريم، كان قد اصيب في أواخر تموز/يوليو الماضي على اثر غارة جوية شنتها قوات التحالف المعتدية في سورية، ونقل الى ايران لتلقي العلاج، وقد التحق اليوم الخميس بركب الشهداء متاثرا بجراحه.

وسال الباري عز وجل بعلو الدرجات لهذا الشهيد السعيد وان يحشره مع شهداء كربلاء والصبر والصحة والثبات لاسرته الكريمة واقاربه ورفاقه في القتال للسير على خطى الشهيد والشهادة والجهاد في طريق اعلاء القرآن والعترة وسمو وشموخ ايران الاسلامية.