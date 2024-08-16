ترامب یخطط لعلاقة صداقة مع ایران

وقال ترامب: "لا أريد أن تكون لدينا علاقات سيئة مع إيران، وآمل أن تكون لنا علاقات صداقة معها"، مشيرا الى ان "ذلك يمكن أن يحدث، ويمكن ألا يحدث".



وأضاف ترامب أن إيران "لا يمكن أن تمتلك أسلحة نووية" كشرط لإقامة علاقات جيدة مع الولايات المتحدة.

وشهدت علاقة طهران وواشنطن أسوأ احوالها خلال فترة تواجد ترامب بالبيت الأبيض حيث اعلن ترامب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع ايران كما امر بتصفية قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.



وتنسجم تصريحات ترامب نسبيا مع البرنامج وخطط الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان وتصوراته المسبقة عن كيفية إدارة الدولة.