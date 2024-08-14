إیران: لم ولن نشارك في مفاوضات وقف إطلاق النار بین إسرائیل وحماس

جاء ذلك في بيان للبعثة الايرانية لدى المنظمة الاممية، امس الثلاثاء بالتوقيت المحلي، ردا على أسئلة الصحفيين حول "ما إذا كانت إيران ستوفد ممثلا للمشاركة في مفاضات وقف إطلاق النار بغزة من غيره"؛ مؤكدة "اننا لم نكن حاضرين في محادثات وقف إطلاق النار غير المباشرة بين حماس والكيان الصهيوني بوساطة مصرية وقطرية وامريكية، ولن نشارك فیها".

وكان قادة قطر ومصر والولايات المتحدة دعوا الخميس الماضي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل إلى استئناف محادثات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى يوم 15 أغسطس/آب الجاري في الدوحة أو القاهرة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن جولة المفاوضات المرتقبة لن تحدث اختراقا، بل تهدف إلى تحريك المفاوضات الرامية إلى إبرام صفقة لتبادل الأسرى.

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