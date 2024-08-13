بزشكيان: دعم الدول الغربية لجرائم الكيان الصيهوني يهدد أمن المنطقة والعالم

وفي اتصال هاتفي بين رئيس الحكومة البريطانية "كير ستارمر"، و الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان"، ناقشا الجانبان اليوم الثلاثاء سبل تحسين العلاقات بين البلدين الى جانب السبل الكفيلة بإحلال السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

واعتبر الرئيس بزشكيان صمت المجتمع الدولي ودعم الدول الغربية لجرائم الكيان الصهيوني يتناقضان مع القوانين الدولية كونهما يشجعان الكيان المحتل على مواصلة جرائمه ويشكلان تهديدا لأمن المنطقة والعالم.

وقال إن الحرب من وجهة نظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليست في مصلحة أي دولة، معتبرا الرد العقابي على المعتدي يعتبر حل لإيقاف الجرائم والاعتداءات.

وبدوره اكد ستارمر خلال هذا الاتصال على ضرورة إنهاء الحرب في غزة و تسريع ارسال المساعدات اليه.

وأعلن رئيس الحكومة البريطانية استعداد بلاده لتوسيع العلاقات مع إيران في العهد الجديد، معربا عن أمله في أن يبدأ السفيران الجديدان للبلدين مهامهما في أقرب وقت ممكن.

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